Resta senza un colpevole l'omicidio della 18enne di Arce

(LaPresse) Tutti assolti in appello gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno assolto, per non aver commesso il fatto, l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, in provincia di Frosinone, Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Annamaria. Confermata dunque la sentenza di primo grado. Tra fischi e proteste, il presidente del collegio, Vincenzo Capozza, ha letto il dispositivo di assoluzione. La procura generale aveva sollecitato 24 anni di carcere per l’allora comandante di Stazione e 22 anni per il figlio Marco e la moglie Annamaria.

