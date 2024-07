Alla sbarra l'ex carabiniere Franco Mottola, il figlio e la moglie

I giudici e i giurati popolari della corte d’Assise d’Appello di Roma, sono entrati in camera di Consiglio per decidere sulla sentenza sull’omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di 18 anni uccisa ad Arce in provincia di Frosinone a giugno del 2001. Accusati dell’omicidio della studentessa di 18 anni, il cui cadavere venne ritrovato nel bosco di Fonte Cupa, nel comune di Fontana Lori, sono l’allora comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, per cui la procura generale ha chiesto 24 anni di carcere, il figlio Marco e la moglie Annamaria. Per questi ultimi la procura generale ha sollecitato condanne a 22 anni di carcere. Imputati anche due carabinieri, in servizio nella caserma di Arce all’epoca del delitto. La sentenza è prevista per il tardo pomeriggio.

