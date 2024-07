incidenti, scooter, benevento

L'impatto contro un altro motociclo guidato da un 16enne: è ferito

Due ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Montesarchio, nella Valle Caudina in provincia di Benevento. I due ragazzi, entrambi 17enni e originari di Rotondi, in provincia di Avellino, erano a bordo di uno scooter che si è scontrato con un altro scooter guidato da un 16enne in via Matilde Serao. Uno dei due 17enni morto sul colpo, mentre l’altro è deceduto dopo essere stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. Ricoverato in ospedale anche il 16enne alla guida del secondo scooter, che ha riportato ferite meno gravi. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, ha espresso “la mia vicinanza e quella di tutta l’amministrazione alle famiglie dei ragazzi e alla comunità di Rotondi. Una tragedia immane e inaccettabile, vista l’età giovanissima delle due vittime”. Il sindaco rivolge inoltre “un appello ai giovani del territorio a tutelarsi e tutelare gli altri: simili tragedie non devono ripetersi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata