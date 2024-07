Immagini di repertorio

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in spegnere le fiamme

Incendio questa mattina in un appartamento a Cesano Maderno, in Brianza, dove questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in spegnere le fiamme: all’interno dell’abitazione due persone, entrambe gravemente ferite.

Si tratta di un uomo di 52 anni, ricoverato in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso all’ospedale di Desio. Gravissima anche una donna di 82 anni che ha riportato ustioni di 2° e 3° a volto, torace, addome e arto superiore, portata in codice rosso al Niguarda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata