Il Procuratore nazionale a Milano a margine del premio Giorgio Ambrosoli

In tema di contrasto alla mafia, “molti Paesi stanno facendo scelte che hanno il modello italiano come riferimento, in Europa ma anche fuori dell’Europa, in America Latina per esempio. È una scelta che stanno facendo Argentina, Cile: sono paesi che stanno misurandosi con fenomeni criminali di straordinaria gravità e il modello a cui guardano è un modello di equilibrio tra l’efficienza e le garanzie che è costruito intorno alle esperienze italiane”. Ad affermarlo è il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, parlando con i cronisti a Milano, a margine del Premio Giorgio Ambrosoli.

