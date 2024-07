Sulla vicenda indaga la Procura di Verona

Il Garante nazionale dei detenuti ha avviato accertamenti, “nei limiti delle informazioni dovute al segreto istruttorio” in relazione alla notizia che riguarda Chico Forti secondo la quale l’ex campione di surf, condannato all’ergastolo negli Usa e di recente trasferito in Italia, avrebbe chiesto ad altri detenuti nel carcere di Verona di contattare esponenti della ‘Ndrangheta per “mettere a tacere” Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Lo confermano a LaPresse fonti dell’autorità. Sulla vicenda indaga la Procura di Verona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata