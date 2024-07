Dopo le esplosioni e le colate laviche degli ultimi giorni. Il sindaco di Lipari ha disposto misure precauzionali per la tutela delle persone sull'isola

Dopo le esplosioni e le colate laviche degli ultimi giorni, allerta rossa per il vulcano Stromboli, in Sicilia. La decisione della Protezione Civile in seguito alla rapida evoluzione delle attività che stanno interessando il vulcano. L’innalzamento dell’allerta, da arancione a rossa, determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Il Sindaco del Comune di Lipari (dove si trova lo Stromboli) ha già disposto prime misure precauzionali volte alla tutela delle persone presenti sull’isola. Il primo cittadino sarà costantemente informato sull’evoluzione della situazione in modo da poter garantire una costante e corretta informazione alla popolazione. Indipendentemente dalle fenomenologie vulcaniche di livello locale, che possono avere frequenti variazioni, comunica la Protezione Civile, persiste una situazione di potenziale disequilibrio del vulcano. Si invita pertanto la popolazione presente sull’isola a tenersi informata e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità locali di protezione civile.

