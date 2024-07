Lanfranco Principi è stato messo in manette per concorso esterno in associazione mafiosa

Si è dimesso oggi pomeriggio il sindaco di Aprilia (Latina), Lanfranco Principi, arrestato mercoledì per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il primo cittadino era stato eletto a maggio del 2023 dopo una lunga permanenza nel Consiglio comunale come consigliere. L’inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore della Dda, Francesco Cascini. Indagati anche l’ex sindaco di Aprilia, Antonio Terra, e l’ex assessora ai lavori pubblici Luana Caporaso, candidata sindaca alle ultime elezioni. Arrestato anche Sergio Gangemi, l’imprenditore legato alla cosca locale di ‘Ndrangheta De Stefano – Araniti, trapiantata ad Aprilia, Pomezia e Roma e Sergio Gangemi. Arresti anche per Patrizio Forniti, conosciuto come broker del narcotraffico attivo in provincia di Latina ed a Pomezia.

