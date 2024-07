La tragedia sarebbe avvenuta a causa di una lite tra i due

Prima ha ucciso il fratello a coltellate, nel sonno, poi gli ha tagliato la testa e quindi l’ha lanciata dal balcone. Infine ha chiamato i carabinieri per raccontare cosa aveva appena fatto. In manette è finito ieri sera Benito Miarelli un uomo di 59 anni di Pannarano, in provincia di Benevento. La vittima, Annibale Miarelli, aveva 70 anni.

Il fratello è stato portato in caserma dove, interrogato dai militari e dal magistrato, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato successivamente portato in carcere. La tragedia è avvenuta in un appartamento di via Piano. Giunti sul posto, i carabinieri di Montesarchio hanno convinto l’uomo ad aprire la porta e lo hanno condotto in caserma per interrogarlo.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, che indagano sull’accaduto, i due fratelli, che convivevano nell’abitazione di via Piano, avevano avuto una lite per motivi ancora da chiarire. Approfittando del fatto che il fratello maggiore dormiva, il 57enne lo ha ucciso tagliandogli la testa. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato il corpo della vittima ancora sul letto.

