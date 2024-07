Era in un caveau in casa del genero del boss Bosti, arrestato lunedì

Denaro contante per oltre 4 milioni di euro, gioielli e 48 orologi di lusso per un valore ancora in corso di stima ma comunque quantificato in almeno 5 milioni di euro. È quanto trovato da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza nel corso di una perquisizione eseguita nei confronti di uno dei quattro destinatari dell’ordinanza eseguita nell’ambito di un’inchiesta sul clan camorristico Contini. Si tratta di un’abitazione tra il comune di Pozzuoli e il quartiere napoletano di Agnano nella disponibilità di Luca Esposito, genero del boss Patrizio Bosti, arrestato lunedì.

La perquisizione effettuata nell’abitazione ha permesso di scoprire un caveau abilmente nascosto e schermato con lastre in ferro, la cui localizzazione è stata possibile grazie a strumenti tecnologicamente avanzati, al cui interno è stato rinvenuto il “tesoro” sottoposto a sequestro.

