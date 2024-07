Il presunto assassino, un 36enne moldavo, è stato interrogato durante la notte e avrebbe confessato

E’ stato sottoposto a fermo un moldavo di 36 anni dopo la scoperta del corpo senza vita di un 82enne a Castrignano dei Greci (in provincia di Lecce). Stando a quanto si apprende, si tratta dell’uomo che accudiva il pensionato. Il 36enne è stato interrogato durante la notte e avrebbe confessato.

L’uomo è poi stato condotto nel carcere di Lecce in attesa della convalida davanti al gip. A lanciare l’allarme, era stata la figlia del pensionato, di ritorno dal mare. Il 36enne è stato trovato all’esterno dell’abitazione, nudo e in stato confusionale.

Stando a quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri, il pensionato di 82 anni, Fernando Monte, sarebbe stato ucciso dopo una lite iniziata per futili motivi, all’ora di pranzo. Il moldavo in stato di fermo avrebbe colpito il pensionato alla nuca e in diverse parti del corpo. All’interno dell’abitazione, dove i due vivevano i militari hanno trovato capi di abbigliamento e uno smartphone ancora intrisi di sangue. La salma è stata portata presso l’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in attesa dell’esame autoptico.

