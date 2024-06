Sono 17 le città con bollino arancione

Caldo torrido in Italia questo fine settimana, sono 17 le città con bollino arancione. Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Le temperature massime andranno oltre 40 gradi al Sud, ben 10 gradi sopra la media del periodo. Possibili temporali anche forti su Alpi, Piemonte e Lombardia, ma sul resto della penisola prevarranno condizioni di tempo stabile. Temperature in rialzo in particolare al Centro Sud, caldo e afa anche nel Settentrione. Da lunedì però torneranno i temporali e il tempo instabile prima al Nord e poi verso il Centrosud.

