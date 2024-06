Foto Instagram

Si tratta dello stesso ragazzo di 17 anni che a maggio si era arrampicato sul Duomo per farsi un selfie con la Madonnina

L’urban climber conosciuto sui social con il nickname ‘Dedelate’ si è arrampicato sul tetto dello stadio San Siro durante il concerto di Sfera Ebbasta. Il 17enne si è reso protagonista già nel mese di maggio quando ha scalato il Duomo di Milano, arrivando fino alla Madonnina d’oro per scattarsi un selfie e girare un video, poi postato sui suoi profili.

Le immagini della ‘scalata’ in concomitanza con lo show del rapper 31enne sono state pubblicate quasi in diretta sul suo canale Instagram, lo stesso che aveva permesso alla polizia locale meneghina di identificarlo e denunciarlo dopo la bravata del Duomo, per la quale dovrà rispondere dei reati di invasione di edifici e danneggiamento. Dopo la bravata ha pubblicato una storia in cui scrive: “Non posso crederci che sono scappato da 80 sbirri”.

