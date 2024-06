Il Pontefice: "Abuso indica sofferenza interiore, capiamo quando aiutare"

“Non possiamo ignorare le intenzioni e le azioni malvagie degli spacciatori e dei trafficanti di droga. Sono degli assassini“. Così Papa Francesco in udienza in piazza San Pietro in occasione della Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1987.

Papa: “Abuso indica sofferenza interiore, capiamo quando aiutare”

“L’abuso di droghe indica la grande sofferenza interiore di tante persone del nostro tempo. Cerchiamo di essere più attenti nei riguardi del nostro prossimo, per poter capire in tempo dove c’è bisogno del nostro aiuto“, ha aggiunto il Pontefice.

Papa: “Non restare indifferenti di fronte a scandalo traffico”

“Cari fratelli e sorelle, di fronte alla tragica situazione della tossicodipendenza di milioni di persone in tutto il mondo, di fronte allo scandalo della produzione e del traffico illecito di tali droghe, non possiamo essere indifferenti”, ha sottolineato il Pontefice.

Papa: “Lotta contro abuso è battaglia per dignità umana”

“La lotta contro l’abuso di droghe è una battaglia per la dignità umana e per avere la speranza di un futuro migliore per tutti”, ha aggiunto Papa Francesco, salutando i fedeli di lingua araba.

