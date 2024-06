Scoperta della Guardia di Finanza durante un controllo

Aveva in auto uno scatolone con cinque chili di marijuana occultata tra libri scolastici. I finanzieri di Lamezia Terme (Catanzaro) lo hanno scoperto nel corso di un controllo a Filandari (Vibo Valentia). La perquisizione si è estesa all’abitazione del soggetto fermato, nativo di Tropea, e qui le Fiamme Gialle, con l’ausilio di un cane antidroga, hanno rinvenuto nascosto tra i mobili della cucina un panetto di cocaina – confezionato secondo le abitudini sudamericane – poi tremila euro in contanti, tre bilancini, due macchinette per sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento. Il valore dello stupefacente immesso sul mercato ammonta a circa 200mila euro. Tutto il materiale, auto compresa, è stato sequestrato mentre l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

