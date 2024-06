La psicologa e scrittrice è stata trovata senza vita sul divano di casa sua il 21 giugno scorso

La procura di Padova ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo per indagare sulla morte della psicologa e scrittrice Vera Slepoj. La donna è stata trovata senza vita dalla governante sul divano di casa nel centro storico a Padova, il 21 giugno scorso. Lo riporta il Corriere Veneto. La famiglia, dopo il decesso della donna, aveva presentato un esposto alla procura per chiedere accertamenti sulla morte. Nel fascicolo, secondo quanto si legge allo stato attuale, non ci sarebbero indagati.

