Il cantiere è stato sequestrato. Aperta indagine per accertare eventuali responsabilità del datore di lavoro

Un operaio edile è morto precipitando da un’impalcatura mentre era al lavoro in un cantiere a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. A dare l’allarme sono stati i suoi colleghi. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118, ma le sue ferite erano troppo gravi. I carabinieri e i tecnici dello Spresal stanno cercando di capire i motivi dell’incidente mortale sul lavoro. Il cantiere è stato sequestrato dalla procura di Termini Imerese che ha aperto un’indagine per accertare eventuali responsabilità del datore di lavoro.

