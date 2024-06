Controllo della Guardia di Finanza in un parcheggio

Arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. È quanto è accaduto a un ragazzo di 22 anni, controllato dai finanzieri del Comando provinciale di Savona nel parcheggio di un centro commerciale. Il giovane è stato sorpreso mentre controllava di continuo il suo smartphone. Risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento durante la verifica dei militari, ha dichiarato di essere arrivato da Milano. I finanzieri, a quel punto, hanno effettuato la perquisizione dell’auto con l’ausilio di un cane antidroga, rinvenendo in un vano del portabagagli oltre tre chilogrammi di hashish che avrebbero fruttato proventi illeciti per circa 35mila euro. Dopo il processo per direttissima il ventiduenne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, è stato trasferito in carcere a Marassi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata