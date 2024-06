Il carabiniere Suprano ha rinunciato alla prescrizione

La sentenza del processo di Assise d’Appello, per l‘omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di 18 anni uccisa ad Arce in provincia di Frosinone nel 2001, è prevista per il 12 luglio a Roma.

Per tre dei cinque imputati, i sostituti procuratori generali Francesco Piantoni e Deborah Landolfi hanno sollecitato la condanna a 24 anni per l’ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, a 22 anni per la moglie Annamaria e 21 per il figlio Marco.

Per il carabiniere Francesco Suprano è stato chiesto il proscioglimento per intervenuta prescrizione, ma il militare ha rinunciato alla prescrizione. Per Vincenzo Quatrale, invece, è stata chiesta l’assoluzione piena. Il 2 luglio parleranno le difese degli imputati.

