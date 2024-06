Prende sempre più consistenza l'ipotesi che la donna sia stata uccisa, forse soffocata mentre dormiva

E’ stato portato in questura, per essere ascoltato dagli investigatori, il nipote 17enne di Maria Teresa Chavez Flores, l’operatrice sanitaria di 65 anni, di origine peruviana, che questa mattina, poco prima dell’alba, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Niccolò da Tolentino, nella zona di Careggi a Firenze.

Gli uomini della squadra mobile fiorentina e della polizia scientifica stanno ancora effettuando accertamenti per ricostruire l’accaduto. L’indagine è coordinata dal pubblico ministero che era di turno la notte scorsa, Giacomo Pestelli. Prende sempre più consistenza l’ipotesi che la donna sia stata uccisa, forse soffocata mentre dormiva.

A trovare il corpo della 65enne sarebbe stato proprio il nipote 17enne, che da alcuni anni viveva con lei. Ma nel racconto del ragazzo ci sarebbero dei particolari che risultano ancora da chiarire.

