Chiusa la strada statale 624 Palermo-Sciacca all'altezza di Monreale. Indagano le forze dell'ordine

Le strade italiane ancora una volta sporche di sangue. Nella notte tre persone hanno perso la vita in due incidenti stradali: si tratta di una ragazza di 20 anni e un bimbo di appena 16 mesi, deceduti nel Palermitano, e una 19enne morta nel Padovano.

Incidente nel Palermitano: morti una 20enne e un bimbo di 16 mesi

Una ragazza di 20 anni e un bimbo di appena 16 mesi sono morti in un incidente stradale avvenuto a Monreale, in provincia di Palermo, sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4. La conducente dell’auto, una 23enne madre del bambino, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. Una delle ipotesi in campo è che la ragazza stesse guidando sotto effetto di alcool. L’auto è finita contro il guardrail. Sul posto passeggeri sedevano una ragazza di 20 anni e il bambino di 16 mesi, entrambi sbalzati fuori dall’abitacolo e morti sul colpo. Sul sedile posteriore sedeva una 21enne, in stato avanzato di gravidanza. La 23enne conducente dell’auto è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale civico di Palermo, dove è stata trasportata anche la 21enne in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 20enne e del bimbo, e i Carabinieri del radiomobile di Monreale e della stazione di Pioppo. A seguito dell’incidente la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con personale Anas sul posto per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.

Padova, scontro frontale tra auto: morta 19enne

Un altro incidente stradale mortale è avvenuto nella notte lungo la strada statale 16 Adriatica a Maserà di Padova. Nello scontro frontale tra due auto è morta una ragazza di 19 anni, mentre un uomo è rimasto ferito. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Padova con l’autogru, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno liberato la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane. Ferito l’autista dell’altro veicolo, che è stato trasferito in ospedale. I carabinieri di Albignasego hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo l’alba.

