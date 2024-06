Foto di archivio

Ennesimo incidente sul lavoro. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause

Un 30enne di origini straniere è morto questo pomeriggio, intorno alle 14.30, sullo svincolo che dalla tangenziale Nord porta a Bussolengo, in provincia di Verona. Per cause in corso di accertamento, la betoniera guidata dall’uomo nel percorrere la curva dello svincolo si è ribaltata su un fianco: la vittima è morta schiacciata all’interno della cabina. Sul posto i sanitari, la polizia locale e i vigili del fuoco. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti ma la ricostruzione della dinamica è resa difficile dalla mancanza di testimoni.

