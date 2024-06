Immagine di archivio

Le accuse sono di associazione di tipo mafioso armata, omicidio plurimo e altri reati

I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia, con il supporto dei Comandi di Reggio Calabria, Pescara, Chieti e Torino, hanno dato esecuzione questa mattina all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia del capoluogo calabrese. I provvedimenti sono stati disposti nei confronti di 14 indagati (13 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), affiliati alla cosca della ‘Ndrangheta, con le accuse di associazione di tipo mafioso armata, omicidio plurimo, concorso esterno in associazione mafiosa e altri reati, aggravati dalle modalità e finalità mafiose, quali estorsione, coltivazione di sostanze stupefacenti, concorrenza illecita, turbata libertà degli incanti, rapina e reati in materia di armi.

