Altre due ragazze a bordo del mezzo sono ricoverate in gravi condizioni

Tragedia a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove una ragazza di 18 anni è morta in seguito ad un violento incidente stradale. Il violento impatto questa notte in Corso Umberto I; stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vettura si è schiantata contro un muro per poi ribaltarsi. Per la giovane non c’è stato nulla da fare. In auto con lei anche altre due ragazze, entrambe ricoverate in gravi condizioni. Indagano sulla dinamica le forze dell’ordine.

