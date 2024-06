L'uomo in sella alla bici, un 70enne, è deceduto sul posto. Alla guida del mezzo pesante un uomo di 42 anni

Un ciclista è morto a Rho (Milano) dopo essere stato investito da una betoniera. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17:30 su corso Europa, all’incrocio con via del Maino. L’uomo in sella alla bici, un 70enne, è deceduto sul posto. Alla guida della betoniera un 42enne che non ha riportato traumi evidenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 70enne, e le forze dell’ordine.

