Il sindaco Abbruzzetti: "Non era mai successa una cosa simile, mi sembra che sia indice di un pessimo clima"

È stato vandalizzato il monumento dedicato a Giacomo Matteotti a Riano, nel luogo in cui fu ritrovato il cadavere martorizzato del deputato socialista, ucciso dagli squadroni fascisti. Sul monumento è stata vergata la scritta ‘W fascio’ con della vernice nera. Rovinata anche la corona che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva deposto in occasione del centenario dell’omicidio. “Stamattina ci siamo svegliati con questa brutta sorpresa, qualche imbecille ha pensato di andare a sfregiare il monumento e rovinare la corona che ha ci ha donato il presidente della Repubblica”, ha detto a LaPresse il sindaco della cittadina, Luca Abbruzzetti. “Non era mai successa una cosa simile, mi sembra che sia indice di un pessimo clima“, ha aggiunto il primo cittadino che si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia.

