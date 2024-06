L'incidente fatale in via Cristoforo Colombo, sulla corsia in direzione Ostia

Incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato a Roma in via Cristoforo Colombo. Intorno alle 4,30 del mattino pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per l’incidente, avvenuto sulla corsia in direzione Ostia, all’intersezione con via di Acilia, che ha visto coinvolte due moto e un’auto. Nello schianto un 26enne italiano è morto, mentre un 34enne è stato portato all’ospedale Grassi, ferito ma non in gravi condizioni. A bordo dell’automobile c’era una 21enne, che è stata sottoposta al test per rilevazione di sostanze alcoliche, risultando negativa. Tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale sulla dinamica dello scontro. Sul posto sono presenti le pattuglie del X Gruppo Mare e del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) per la messa in sicurezza della zona e per i servizi di viabilità e chiusure.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata