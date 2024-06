Il personale di Trenitalia incrocerà le braccia dalle 3 del mattino alle 2 di lunedì 17

Possibili disagi e cancellazioni sulle reti ferroviarie di tutta Italia nel giorno di domenica 16 giugno dopo la proclamazione, da parte di una sigla sindacale autonoma, di uno sciopero nazionale del personale mobile delle Società Trenitalia e Trenitalia Tper. I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 3 di domenica 16 alle 2 di lunedì 17. Lo comunica Trenitalia in una nota, precisando che potrebbero esserci cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity, treni del Regionale di Trenitalia e di Trenitalia TPER. Gli effetti, spiega ancora la società, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.

