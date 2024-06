Foto di archivio

La donna è in pericolo di vita. L'uomo l'avrebbe aggredita dopo una lite per la fine della loro relazione

Ha accoltellato la moglie dopo una lite per la fine della loro relazione, colpendola più volte mentre la donna aveva in braccio la figlia di cinque anni, rimasta ferita. L’uomo di 34 anni è stato fermato in centro città, Tuoro sul Trasimeno, nel Perugino, con gli abiti ancora sporchi di sangue.

La ricostruzione del tentato omicidio

I carabinieri di Città della Pieve, alle prime ore della mattina, sono intervenuti in un’abitazione dove poco prima un uomo di origini marocchine, al culmine di una lite, aveva accoltellato più volte la compagna. Sul posto è giunto il personale del 118, allertato da un parente della coppia e da un vicino che aveva sentito le urla nel cuore della notte, mentre l’uomo si è dato alla fuga a piedi per le vie del centro cittadino. Le ricerche, svolte dalle forze dell’ordine, hanno permesso di rintracciare il 34enne intorno alle 3 del mattino.

La vittima è in pericolo di vita

La vittima, coetanea del compagno, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Perugia, dove è stata immediatamente sottoposta a un delicato intervento chirurgico ancora in corso. La donna è in pericolo di vita a seguito delle lesioni e dell’emorragia: diverse le ferite al polmone e all’intestino. Nel corso dell’aggressione è stata colpita anche la figlia della coppia, di cinque anni, che pare si trovasse in braccio alla mamma. La piccola, che non rischia la vita, è stata trasportata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale perugino, in attesa di essere sottoposta ad urgente operazione. Il 34enne, dichiarato in arresto per tentato omicidio, è sottoposto a interrogatorio da parte dell’Autorità Giudiziaria presso il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, al termine del quale verrà portato in carcere.

