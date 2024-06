Ennesimo suicidio di un detenuto: è il 41esimo da inizio anno

“In questo momento c’è un’emergenza carceri che plasticamente è rappresentata dal numero dei suicidi, questa mattina si è suicidato il 41esimo detenuto da inizio anno. Ma non solo, gli istituti penitenziari sono sovraffollati, le condizioni interne sono disastrose con 61500 detenuti a fronte di 47mila posti effettivi. In Lombardia il sovraffollamento medio è del 156%, dove dovrebbero stare due persone ce ne stanno tre”. Così Valentina Alberta, presidente della Camera Penale di Milano a margine della maratona oratoria in corso fuori dal Tribunale di Milano organizzata dall’Unione Camere Penali, per mettere in luce l’emergenza dello stato delle carceri italiane. “Noi chiediamo che la politica una normazione urgente che consenta la scarcerazione dei detenuti meritevoli della liberazione anticipata per dare fiato a un sistema che deve ripersi e riorganizzarsi”.

