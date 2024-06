Foto di archivio

È accaduto poco prima delle 3 al chilometro 57/58 del Grande Raccordo Anulare

Tre persone hanno perso la vita in tre incidenti stradali a Roma, Bari e Cagliari. Nella Capitale, questa notte, c’è stato uno scontro mortale tra un mezzo pesante e un auto sul Grande Raccordo Anulare. È accaduto poco prima delle 3 al chilometro 57/58. Il conducente dell’autocisterna è deceduto. Il tratto del Gra è stato interdetto al traffico per consentire i rilievi da parte della Polizia Stradale, sul posto anche i vigili del fuoco.

Bari, auto contro moto: un morto e un ferito

A Bari la vittima è un motociclista di 47 anni, morto nella tarda serata di ieri sulla tangenziale. La moto, per cause da accertare, ha impattato contro un’auto. Ferita in maniera grave la donna che viaggiava assieme al 47enne, ricoverata nel reparto di rianimazione del Policlinico del capoluogo pugliese. Sul posto oltre al personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Stradale e i poliziotti municipali.

Cagliari, scontro tra moto e furgone a Cagliari: un morto

A causa di un incidente, traffico temporaneamente bloccato, sulla strada statale 195 “Var Sulcitana”, in direzione innesto con la strada statale 195, al km 7,000, a Cagliari. Nel sinistro, che ha coinvolto una moto e un furgone, è deceduta una persona. Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

