L'uomo è stato denunciato e si trova ai domiciliari

Un 39enne è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di una minorenne, figlia della compagna. I fatti sarebbero avvenuti a Castelnovo né Monti, in provincia di Reggio Emilia.

La madre della vittima ha iniziato ad avere sospetti dopo aver notato un cambiamento nei comportamenti della figlia. Per questo ha installato delle telecamere in casa che hanno permesso di registrare delle prove e cogliere l’uomo sul fatto. In seguito la minore ha confessato alla mamma che i rapporti sessuali erano nati per gioco.

La donna ha denunciato il 39enne ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Castelnovo né Monti. La Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia ha richiesto e ottenuto che l’indagato andasse agli arresti domiciliari.

