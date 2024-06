L'episodio avvenne durante le esequie di Alessia Augello il 10 gennaio 2022 nella chiesa di Santa Lucia

Esposero una bandiera raffigurante la croce uncinata nazista sulla bara di Alessia Augello, militante di estrema destra, durante il suo funerale che venne celebrato il 10 gennaio 2022 nella chiesa di Santa Lucia, in circonvallazione Clodia, a Roma.

Per l’ipotesi di reato di violazione delle leggi Scelba e Mancino in materia di apologia di fascismo e incitamento alla discriminazione all’odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, la procura di Roma ha chiesto il processo per otto esponenti dei movimenti di estrema destra che parteciparono alle esequie e che, sul sagrato, mimarono il saluto romano dopo aver gridato ‘presente’. Questa mattina il pm Erminio Amelio, nel corso dell’udienza Gup, ha depositato un’integrazione al capo di imputazione per l’art.2 della Legge Mancino. La decisione arriverà a ottobre.

