Sono in corso indagini sulla dinamica

Un ragazzo spagnolo di 20 anni è morto nella notte fra sabato e domenica a Roma investito da una Fiat 500 guidata da un 22enne sulla via Appia Nuova intersezione con via Piazzo di Calabria. E’ successo intorno alle 4 del mattino. Inutili i tentativi di rianimare il giovane da parte dei sanitari intervenuti, il decesso è stato constatato sul posto.

Il conducente si è fermato a prestare soccorso ed è stato accompagnato all’ospedale San giovanni per gli accertamenti di rito. Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino con pattuglie del VII Gruppo. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per le operazione di pulizia e gli avvertamenti tecnici. Sono in corso indagini sulla dinamica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata