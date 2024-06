Il velivolo si è schiantato per cause ancora in via di accertamento

Due persone, due uomini di 40 e 50 anni, sono rimaste vittime di un incidente che ha coinvolto un ultraleggero vicino l’avio-superficie Tuscany Flight, nel comune di San Miniato, in provincia di Pisa. Per cause ancora da accertare il velivolo si è schiantato durante la fase di atterraggio, intorno alle 11,30. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa. Al momento dell’arrivo dei soccorritori del 118, per i due occupanti il piccolo velivolo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono presenti le forze di Polizia per i rilievi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata