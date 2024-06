È stata aperta al pubblico dall’Amministratore Delegato Sabrina de Carvalho

In un tripudio di fuochi pirotecnici, con una piazza gremita di Visitatori, è stata inaugurata ufficialmente l’attrazione 2024: Wolf Legend, una Drop & Twist Tower, ovvero una torre a caduta, per famiglie amanti del brivido e temerari di ogni età, un’avventura altamente immersiva, unica nel suo genere, capace di catturare l’immaginazione e l’emozione di diverse generazioni. La scenografica attrazione, disponibile da oggi e per tutta la stagione nel cuore del parco, è stata aperta al pubblico dall’Amministratore Delegato di Gardaland Sabrina de Carvalho con un innovativo “taglio del nastro”: una torcia infuocata a tema con l’area. “Wolf Legend” trae ispirazione dalla figura cardine della nuova attrazione: un maestoso lupo di oltre 16 metri che, colpito da una maledizione, è stato pietrificato con le sue enormi fauci spalancate. I Visitatori chiamati a raccolta sfidano le altezze compiendo un’audace rituale: gettarsi tra le fauci dell’animale pietrificato per spezzare la maledizione che lo imprigiona. L’avventura Wolf Legend inizia già dal portale di ingresso caratterizzato da un imponente tronco di albero che, a causa del maleficio, ha preso le fattezze del maestoso animale. Gli Avventurieri poi, a bordo di una gondola, sulle note di un canto rituale, iniziano a salire lungo la torre ottagonale circondati da scintillanti simboli da decifrare, straordinari effetti di luce e, solo quando toccano il punto più alto dell’attrazione, cadono da 25 metri di altezza nelle fauci del lupo, attraversando dense nuvole di fumo. Gli Ospiti vengono fatti salire e scendere più volte e ruotano ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza avvincente prima della discesa finale.

