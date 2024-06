Accanto ai corpi è stata trovata una pistola

In una casa di Nettuno (Roma) sono stati trovati i cadaveri di un uomo e di una donna, conviventi. La scoperta è avvenuta venerdì mattina in via Tronto, verso le 10.30. Da una primissima ricostruzione sembra si tratti di un omicidio-suicidio. Accanto ai corpi è stata trovata una pistola. Non risultano al momento segnalati episodi precedenti da codice rosso. La donna, 66 anni, era di origine bulgare, l’uomo, 88 anni, di nazionalità italiana.

A trovarli sarebbe stato il figlio dell’88enne, che ha poi dato l’allarme. Sul posto i carabinieri della Stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio che indagano. Intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici.

