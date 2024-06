Imputate alcune delle ragazze che partecipavano alle feste nella villa di Arcore dell'ex premier Silvio Berlusconi

Disporre un nuovo processo di primo grado. È stata la richiesta del pg della Cassazione durante l’udienza del processo Ruby ter dove sono imputate alcune delle ragazze che partecipavano alle feste nella villa di Arcore dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Tra loro anche Karima El Mahroug, detta Ruby. Per loro il tribunale di Milano, a febbraio del 2023, aveva emesso una sentenza di assoluzione, che riguardò anche Luca Risso, ex fidanzato della El Mahoroug. Il nodo centrale del ricorso è legato al fatto che le ex olgettine era state sentite come testimoni e non come indagate. La decisione è prevista per il 10 luglio.

