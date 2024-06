La vittima colpita con diverse coltellate, una di queste al petto. Fermato un ragazzo di 19 anni

Un ex carabiniere, Fabio Piga, 37 anni, è stato ucciso nella notte in un locale a Cagliari, il Donegal Pub, in via Caprera. Secondo quanto apprende LaPresse, al momento un giovane di 19 anni è in questura dove è giunto anche il pm di turno. L’omicidio, secondo quanto finora ricostruito, è arrivato al culmine di una lite intorno alle 3 del mattino, scoppiata per motivi di cui non si conoscono ancora le cause, all’interno del pub. Il 19enne ha colpito Piga con diverse coltellate e una di queste lo ha raggiunto al petto.

Le indagini sono affidate al magistrato di turno, Marco Cocco. Il medico legale Roberto Demontis effettuerà l’autopsia. Dopo l’accoltellamento, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e la polizia. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al 37enne ma non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

