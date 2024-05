Un quarto indagato sottoposto all'obbligo di firma

I finanzieri del Gruppo di Taranto hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Taranto, applicativa di misure cautelari personali nei confronti di quattro indagati – tre in carcere e uno sottoposto all’obbligo di firma – per spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, anche di natura tecnica, hanno consentito alle Fiamme Gialle di fare luce su una presunta attività di spaccio tra marzo e giugno 2022, anche a minorenni. A riscontro delle evidenze investigative, il 17 giugno 2022 la Guardia di Finanza ha operato nei confronti di alcuni indagati il sequestro della somma di 15mila euro quale provento del presunto spaccio di stupefacenti. Le consegne di droga erano precedute da comunicazioni criptiche nelle quali i soggetti coinvolti utilizzavano le espressioni allusive “caffè”, “maglia”, “nafta” e “zanzariera” per riferirsi verosimilmente allo stupefacente contrattato.

