Non si sono visti saluti romani

Poco più di un centinaio i presenti a Predappio (Forlì-Cesena) alla commemorazione in occasione del 79esimo anniversario della morte di Benito Mussolini. I nostalgici hanno sfilato in un breve corteo per le vie della cittadina prima di raggiungere il cimitero monumentale di San Cassiano, dove hanno ricordato Mussolini con alcune preghiere. Non si sono visti saluti romani e il rito del ‘presente’ non è stato effettuato, sostituito da un minuto di silenzio. Ma si sono sentiti alcuni “Camerati, attenti” e “Camerati, riposo”. I partecipanti poi sono andati alla cripta della famiglia per lasciare il loro omaggio a Mussolini.

