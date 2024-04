Un volo di circa 5 metri. Recuperata dai vigili del fuoco e poi affidata al 118 in codice giallo

Una ragazza è caduta dal muro perimetrale della terrazza del Pincio, a Roma, per circa 5 metri di altezza, sul terrazzamento sottostante di via del Muro Torto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7. La ragazza è stata recuperata con l’autoscala e poi affidata al 118 in codice giallo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata