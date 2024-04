Azzurra Carnelos aveva un tumore al seno e aveva interrotto la terapia per non danneggiare il feto durante la gravidanza

Azzurra Carnelos, una 33enne di Oderzo (in provincia di Treviso) è morta dopo aver partorito il figlio. La donna aveva un tumore al seno ma aveva interrotto la chemioterapia per portare avanti la gravidanza senza danneggiare il feto. I giornali locali riportano che il piccolo Antonio è stato fatto nascere alla 32esima settimana, ma per lei era troppo tardi.

La 33enne, già in terapia per un tumore cinque anni fa, aveva annunciato la gravidanza nel febbraio del 2023 ma dopo qualche mese la malattia si è ripresentata. I funerali saranno celebrati nel Duomo San Giovanni Battista di Oderzo mercoledì 17 aprile alle 15. La famiglia spiega che eventuali offerte saranno devolute al reparto di neonatologia dell’ospedale di Treviso.

