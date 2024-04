I medici gli hanno assegnato una prognosi di una settimana. Denunciati gli aggressori

È stato insultato, umiliato, picchiato dal branco e ora ha paura persino a uscire di casa. Vittima della vicenda un 14enne di Perdasdefogu, nel sud Sardegna, finito sanguinante in ospedale dopo un brutale pestaggio: i medici gli hanno assegnato una prognosi di una settimana. Il 14enne è finito nella trappola che gli è stata tesa da un gruppo di amici che gli hanno chiesto di incontrarlo per chiarire una vicenda. Entrati nel cortile di casa sua, l’hanno aggredito con pugni e calci. Il ragazzino vittima del pestaggio ha poi chiamato suo padre, che era fuori paese, ed è finito in ospedale. Denunciati gli aggressori, saranno ora gli inquirenti a dover ricostruire la vicenda e chiarirne la responsabilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata