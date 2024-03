Il video di ciò che è accaduto durante l'arresto è stato pubblicato sui social di Welcome to Favelas

Presunto pestaggio durante un arresto a Modena, un passante riprende tutto e il video finisce sui social. I fatti sono accaduti ieri, quando i Carabinieri del Radiomobile di Modena sono intervenuti in largo Garibaldi, ove un uomo di nazionalità imprecisata sostava nei pressi dell’ingresso del teatro Storchi. L’uomo si sarebbe rifiutato di fornire le generalità e di esibire alcun documento: gli operanti lo hanno in caserma per le operazioni di fotosegnalamento e il conseguente arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nel corso dell’intervento, l’uomo avrebbe – secondo i carabinieri – colpito ripetutamente l’autovettura di servizio. A seguito del rito direttissimo, con convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa della successiva udienza.

Alcune fasi del controllo, sono state parzialmente videoriprese da un cittadino e postate su social network. Il materiale multimediale è stato acquisito dai Carabinieri di Modena e trasmesso alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. “Nelle more degli approfondimenti dell’intera vicenda, i due militari sono stati temporaneamente reimpiegati in altri incarichi” spiega l’Arma in una nota.

