La ragazza ha 17 anni, l'abbandono era avvenuto nel bagno di un supermercato

E’ stata rintracciata, e denunciata dai militari della Stazione Milano San Cristoforo, la madre del bimbo che è ritenuta responsabile dell’abbandono del minore avvenuto nel pomeriggio dell’1 febbraio 2024 in via degli Apuli. Oltre a lei, 17enne, è stata denunciata un’altra donna, che si ritiene la abbia aiutata.

Le indagini, svolte mediante la visione degli impianti di videosorveglianza, le dichiarazioni testimoniali e gli accertamenti documentali, hanno permesso di ricostruire che la madre del bambino aveva nascosto la propria gravidanza ai familiari, temendone il giudizio. Dopo il parto, avvenuto in un luogo di fortuna, l’abbandono del minore era stato per lei l’unico mezzo trovato per conservare il segreto sulla gravidanza e sulla nascita: abbandono non mirato a disfarsi del bambino, ma a garantirgli un futuro stabile e migliore.

Così è stato: la famiglia che ha rinvenuto il bambino ha immediatamente allertato i Carabinieri che hanno affidato alla clinica De Marchi il neonato, il quale è stato subito dopo dato in affidamento preadottivo su disposizione del Tribunale per i minorenni. La madre, invece, è stata presa in carico dagli assistenti sociali del Comune di Milano.

