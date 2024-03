Foto dall'archivio

Erano in corso dei lavori di ristrutturazione

È crollato stamattina parte del Palajonio, il palazzetto sportivo di Augusta, in provincia di Siracusa. Sul posto i carabinieri stanno verificando le cause del cedimento. All’interno del palazzetto c’erano degli operai che sono rimasti illesi. Erano, infatti, in corso dei lavori di ristrutturazione che erano iniziati da un mese.

