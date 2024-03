I colpi al termine di una serata ad alto tasso alcolemico. Il locale è stato chiuso per 30 giorni

Ha sparato dei colpi in aria con una scacciacani, dopo una serata ad alto tasso alcolemico. Un bar chiuso per 30 giorni e un Daspo urbano ai danni di un anziano, sono stati questi i provvedimenti presi dai carabinieri della stazione di Ozieri per un episodio avvenuto a Buddusò, in Gallura, nel corso di una serata ad alto tasso alcolico a ridosso delle festività di fine anno 2023. Nel locale si erano riunite diverse persone, alcune di loro ubriache. Uno di questi all’improvviso ha tirato fuori una pistola – risultata poi essere una scacciacani – e, barcollante, è uscito all’esterno esplodendo alcuni colpi in aria e seminando il terrore nel vicinato. L’uomo, un 74enne del posto, è rientrato nel bar ed è stato subito disarmato da un altro uomo ubriaco, con cui si è azzuffato scambiandosi alcuni schiaffi.

Nonostante nel locale ci fossero diversi pregiudicati, nessuno ha chiamato le forze dell’ordine. Anzi, uno degli avventori ha ripreso la scena con il suo smartphone diffondendo in rete alcuni filmati diventati virali. E proprio da quei video sono partite le indagini dei carabinieri di Buddusò, che sono riusciti a identificare i protagonisti dell’episodio. Subito l’anziano che aveva sparato era stato deferito per il reato di “esplosioni pericolose”, avendo generato panico tra i presenti. Ed era stato deferito anche il barista che aveva continuato a servire alcolici ai clienti. Il caso è stato così analizzato dai carabinieri di Ozieri, che hanno chiesto al questore di Sassari di emanare alcuni provvedimenti, a cui è stata data esecuzione in questi giorni. Il bar è stato chiuso con sospensione della licenza per 30 giorni, l’anziano che aveva esploso i colpi di pistola è stato raggiunto da un ammonimento e da un Daspo urbano di due anni, durante i quali non potrà entrare nei locali dove si somministrano cibi e bevande, né sostare nelle immediate vicinanze.

