Foto dall'archivio

L'uomo, in pensione, tiene in ostaggio la moglie. Aveva compiuto un gesto simile poco più di un anno fa

Un carabiniere in pensione si è barricato in casa con la moglie a Pavullo, sull’Appennino modenese. Non si conoscono i motivi del gesto.

Al momento sono in corso le operazioni di mediazione per convincere l’uomo a desistere dai suoi propositi e liberare la moglie. Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere al transito via Liguria, dove si trova l’appartamento della coppia. Già due anni fa, il 26 dicembre del 2022, l’uomo si era barricato in casa e si arrese soltanto dopo una lunga mediazione. La moglie è conosciuta a Pavullo perché con la sorella gestiva una nota parrucchieria.

