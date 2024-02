Foto di archivio

Grave un 23enne che si trovava nel veicolo con la ragazza

Incidente stradale a Oderzo, nel Trevigiano, dove un’auto è caduta in un canale di scolo con circa 30 centimetri di acqua.

Una giovane di 25 anni è morta. Grave, invece, il 23enne che si trovava con lei in macchina. Dalle prime indicazioni il veicolo, una Mazda X5, sarebbe uscito di strada in maniera autonoma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza che hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il corpo dei due ragazzi. Il 23enne è stato trasferito con l’eliambulanza in codice rosso in ospedale.

